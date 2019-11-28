Красноярск, 28 ноября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. В Красноярске до 19 часов по местному времени 28 ноября действует режим «чёрного неба» (неблагоприятные метеоусловия — НМУ). Город окутан дымкой. Красноярцы обсуждают эту ситуацию в соцсетях.

Скриншот со страницы Евгения Ходоса, Vk.com «Чёрное небо» накрыло Красноярск

«Сутки прошли, чуда не случилось. Ветер не подул, и «снова традиционная дымка», — пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» красноярский экологический активист Евгений Ходос.

По его словам, в Красноярске в связи с неудовлетворительной экологической ситуацией нужно принимать кадровые меры:

«Когда чиновники апеллируют подобными терминами и не способны предотвратить подобные ситуации, что-то или кого-то пора менять».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с 19 часов 26 ноября ввели режим «чёрного неба», который позже продлили до 19 часов 28 ноября.

Город окутан едкой дымкой. Предприятия после объявления НМУ должны снижать выбросы.