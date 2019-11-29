В России в декабре ожидается много погодных аномалий, прогнозируют синоптики. Уже сейчас на Дальнем Востоке — метели с обильными снегопадами, на Севере и в Центре России — ледяные дожди, а Московский регион ожидают «температурные качели». Как регионы России переживают непогоду и её последствия — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Переменчивая погода. Иван Шилов ИА REGNUM

11:26 28.11.2019 В Воронеже утром 28 ноября при минусовой температуре начался дождь — дороги моментально покрылись ледяной коркой. Пока коммунальщики борются с последствиями дождя, в мэрии призывают горожан быть аккуратнее. Об этом: Ледяной дождь в Воронеже: горожан просят быть аккуратными

11:28 28.11.2019 Ледяной дождь в Воронеже. Фото пресс-службы администрации Воронежа

11:29 28.11.2019 Ледяной дождь в Воронеже. Фото пресс-службы администрации Воронежа.

11:33 28.11.2019 МЧС России опубликовало экстренную информацию: с 20:00 (мск) 28 ноября с сохранением до 00:00 (мск) 29 ноября на севере Камчатского края ожидается сильный снег, ветер с порывами 25−30 м/с, метель.

11:49 28.11.2019 Гидрометцентр России также предупреждает: очередной циклон выходит на Камчатку. 28−29 ноября на севере Камчатского края ожидается усиление снегопада с метелью и ветром 15−20 м/с. На побережье Хабаровского края и Магаданской области, на Курильских островах и на востоке Приморского края ветер будет усиливаться до 18−23 м/с.

11:50 28.11.2019 Воронежских водителей предупредили об ухудшении погодных условий в регионе, сообщение распространила 28 ноября Воронежская Госавтоинспекция. «В ближайшее время на территории Воронежской области, согласно прогнозам синоптиков, наблюдается выпадение осадков и низкие температуры близкие к нулю. В следствии этого на отдельных участках дорожного покрытия может образоваться тонкий слой наледи», — говорится в сообщении ГИБДД. Об этом: Воронежских водителей предупредили о гололёде

12:00 28.11.2019 Борьба с наледью. vlc.ru

12:09 28.11.2019 По данным Гидрометцентра, 28 ноября будут продолжаться метели на арктическом побережье Якутии при ветре 25−30 м/с. 28−29 ноября в Чукотском автономном округе — снег, метель, ветер на побережье 23−28 м/с (29 ноября — до 32 м/с).

12:34 28.11.2019 В погодном центре «Фобос» утверждают, что в течение всего декабря 2019 года погода в России будет отличаться температурными аномалиями. Подробности: Декабрь в России будет богат погодными аномалиями — синоптики

13:07 28.11.2019 Циклон принесёт осадки в Москву. meteoinfo.ru

13:08 28.11.2019 Гидрометцентр России сообщает, что характер погоды в столичном регионе переменится. «Потепление до плюсовой температуры произойдёт на фоне падения атмосферного давления, усиления ветра и осадков в виде дождя, мокрого снега. Больше всего осадков выпадет в субботу, а вот в воскресенье похолодает, местами пройдёт небольшой снег. На дорогах и тротуарах будет скользко», — говорится в сообщении на сайте meteoinfo.ru.

13:14 28.11.2019 Самолёт, на котором губернатор Воронежской области Александр Гусев должен был отправиться в Москву, 28 ноября не смог вылететь из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-центре правительства области «Из-за сложных погодных условий самолёт с Александром Гусевым не вылетел из аэропорта Воронежа, и губернатор работает сегодня в здании правительства региона», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Воронежский губернатор не смог улететь в Москву из-за непогоды

13:17 28.11.2019 Автомобилистов и пешеходов Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. К авариям могут привести дождь, мокрый снег, минусовая температура и гололедица. Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Подробнее: Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погоды в Ростовской области

13:28 28.11.2019 Якутск 28.11.2019 . Фото с веб-камеры

13:48 28.11.2019 Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды для Москвы и Подмосковья на ближайшие дни. В пятницу, 29 ноября, ожидаются небольшие осадки, местами порывы ветра будут достигать 15 м/с. Ночные температуры составят −2…−0° в Москве и −5…−0° по области, дневные — +1…+3° в мегаполисе и −2…+3° в Подмосковье. В субботу, 30 ноября, атмосферные фронты циклона принесут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами будет отмечаться ветер с порывами 12−17 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах 0…+2° в Москве и −2…+3° в регионе. В воскресенье, 1 декабря, местами пройдет небольшой снег, сохранятся порывы ветра до 15 м/с. Ночью прогнозируется −4…−2° в столице и −7…−2° по области, днем температура не поднимется выше −3…−1° и −5…−0° соответственно. В понедельник, 2 декабря, похолодание продолжится. Ночью будет −10…−5°, днем — −5…−0°. Местами пройдет небольшой снег. Во вторник, 3 декабря, столбики термометров ночью покажут −9…−4°, днем — −6…−1°. Возможен небольшой снег.

13:50 28.11.2019 Гидрометцентр России. meteoinfo.ru

13:58 28.11.2019 Автобус ПАЗ с пассажирами попал в автоаварию утром 28 ноября в Воронеже. В результате ДТП никто не пострадал. Автобус, следовавший по маршруту № 113, врезался в столб. Авария произошла около 08:50 рядом с остановкой № 3 (Ближние сады). Подробности в материале: Гололёд в Воронеже: автобус с пассажирами врезался в столб

14:44 28.11.2019 Обработка химреагентами и песко-соляной смесью дорог во Владивостоке. vlc.ru

15:45 28.11.2019 Читайте также о том, каким был ледяной дождь в Чебоксарах три года назад.

15:47 28.11.2019 Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» работает по фактической погоде. По некоторым данным, пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из московского «Шереметьево», не смог приземлиться на Дону. Подробности: Из-за тумана закрыт аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону

15:56 28.11.2019 В Красноярске усилится ветер. Погода ухудшится 29 ноября. В центральных районах Красноярского края и в Красноярске прогнозируются порывы западного ветра до 15−18 м/с. Читайте также: Красноярцев предупредили о сильном ветре

17:34 28.11.2019 Международный аэропорт Воронежа возобновил свою работу после задержки самолётов по причине ледяного дождя. Отмечается, что были задержаны рейсы в Москву, Якутск и турецкую Анталью.

18:12 28.11.2019 В Москве обещают потепление и осадки. На дорогах и тротуарах будет скользко, предупреждают синоптики.

18:17 28.11.2019 Международный аэропорт «Воронеж» Константин Бурков

19:29 28.11.2019 Напомним, что в 2016 году из-за ледяного дождя между Москвой и Санкт-Петербургом были задержаны поезда.

19:29 28.11.2019 Тогда сбой в движении поездов произошёл из-за обледенения контактных проводов.

19:32 28.11.2019 Тогда же 14 населенных пунктов в Подмосковье остались без света из-за ледяного дождя.

20:33 28.11.2019 Осадки в виде ледяного дождя часто становятся причиной массовых ДТП. Читайте подробнее: Петербуржцы насчитали десятки массовых ДТП из-за гололеда на юге города

22:17 28.11.2019 Согласно ежедневному оперативному прогнозу МЧС, 29 ноября на территории Российской Федерации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями, не прогнозируется.

22:19 28.11.2019 В связи с воздействием комплексов неблагоприятных метеорологических явлений в виде снега, метели и порывов ветра до 25 м/с на территории Камчатского края, сильного дождя и порывов ветра до 25 м/с на территории Крыма и Севастополя, повышаются риски, связанные с затруднением в работе всех видов транспорта, порывами линий связи и электропередач, нарушением жизнеобеспечения населения.

22:38 28.11.2019 Гололёд на дорогах. Дарья Антонова © ИА REGNUM

03:39 Из-за аномальных дождей, которых никогда не было в Приамурье в конце ноября, все дороги области покрыты толстым слоем льда, для очистки которого приходится затрачивать сверхнормативные запасы реагентов. Власти города Белогорск, исчерпав имеющиеся в городе запасы реагентов, теперь ищут их по всему Дальнему Востоку. Читайте также: Власти Приамурья ищут реагенты для обработки ледяных дорог

04:26 В Приамурье после обследования дорог межведомственная комиссия приняла решение открыть движение общественного транспорта в двух районах области — Благовещенском и Тамбовском, где состояние дорог позволяет безопасно осуществлять перевозки пассажиров. Об этом: По мере очистки дорог от наледи, в Приамурье открывается движение автобусов

05:29 На Камчатке ожидается сильный шторм. 29 ноября на полуострове будет царить штормовая погода с ветром до 30 метров в секунду с порывами до 40 метров. Об этом: На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

07:26 Штормовое предупреждение в Крыму. ГУ МЧС России по Республике Крым

07:55 Предстоящие выходные дни, 30 ноября и 1 декабря, в Приморье могут омрачиться снегопадом, идущим в виде циклона со стороны Китая — ожидается, что снег выпадет в ночь на воскресенье, при слабо отрицательных температурах это может привести к образованию гололёда на дорогах. Подробности в материале: С Китая на Приморье идёт снежный циклон

08:10 Борьбу с гололёдом в Приамурье решили вести по двум направлениям — огнём и физическим разрушением. Коммунальщики испробовали несколько видок горючей жидкости, однако, пришли к выводу, что такой способ борьбы с гололёдом является слишком дорогим. В другом случае мощный бульдозер своими грунтозацепами вместе со льдом ломал асфальт. Читайте подробнее: В Приамурье пытались растопить гололёд огнём

08:40 По данным Среднесибирского УГМС, 30 ноября — 2 декабря в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тува лавиноопасно. «С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, Республик Хакасия и Тува являются потенциально лавиноопасными», — говорится в сообщении ведомства.

08:45 Синоптики прогнозируют на Чукотке сильные метели и ураганный ветер. Спасатели готовятся к чрезвычайным ситуациям. Читайте подробнее: Жителей Чукотки предупредили о возможных ЧС

09:18 Северный город Норильск (Красноярский край) засыпало снегом. Но для норильчан такая погода — не редкость. В соцсетях они даже шутят по этому поводу: «Любишь кататься — люби и машину откапывать». [Снег в Норильске. Скриншот со страницы паблика «Типичный Норильск» в соцсети «ВКонтакте»

09:57 Огромный сугроб в Норильске. Скриншот со страницы паблика «Типичный Норильск» в соцсети «ВКонтакте»

09:58 Мокрый снег и гололёд прогнозируется 29−30 ноября в целом ряде регионов Центрального федерального округа. По теме: Снегопады придут в регионы Центрального федерального округа

10:11 В Волгограде в ночь на 29 ноября начавшийся в городе ледяной дождь привел к образованию на дорогах наледи, дорожные службы дважды за ночь провели обработку дорог от гололедицы. Читайте подробнее: В Волгограде устраняют последствия ледяного дождя

10:16 В Оренбургской области с 30 ноября по 1 декабря будет наблюдаться осложнение дорожной обстановки в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в ГИБДД по региону. Госавтоинспекция рекомендует гражданам воздержаться от поездок на дальние расстояния и отдавать предпочтение общественному транспорту. По данным гидрометцентра России по Оренбургской области, в ночь на 1 декабря ожидается мокрый снег при отрицательных температурах воздуха. Это приведет в гололеду, налипанию мокрого снега и снежным накатам на дорогах. Об этом: Мокрый снег и гололёд: в Оренбуржье прогнозируют ухудшение погоды

10:48 В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что нынешний ноябрь — самый холодный в Омской области за последние 20 лет. Такие низкие значения температуры воздуха в ноябре на территории региона с начала 2000-х годов отмечаются впервые. Приводятся данные, что в лесостепных и степных районах Омской области температура воздуха в этом ноябре понижалась до — 24 …-29 градусов. В Исилькульском районе температура падала до — 25,5 градусов. «Самая низкая температура воздуха в Омске во второй декаде ноября при отсутствии снега или небольшой высоте снежного покрова составила: в 2008 году — 7,2 оС, 2010 году — 5,3 оС, в 2013 году — 4 оС», — говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

11:19 Волонтёры на уборке улиц в Благовещенске. admblag.ru

11:40 Целый ряд рейсов задержан в международном аэропорту «Воронеж» утром 29 ноября, причиной стали погодные условия. Подробности в материале: В Воронеже снова задерживаются рейсы

11:43 Против первого гололёда на улицах Волгограда применили 1,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Дорожные службы выезжали на обработку дважды за эту ночь. В работах было задействовано свыше 60 единиц спецтехники. Об этом: Дорожные службы Волгограда за ночь дважды обработали улицы от гололедицы

11:48 С внутриквартальных и общегородских территорий Томска, по данным мэрии, за минувшие сутки вывезли более 350 тонн снега. Об этом: В Томске борются со снегом и сосульками

11:53 Снегопады и дожди прогнозируются на территории Тульской области в ночь на 30 ноября. Днём 29 ноября в Туле облачно, возможны осадки температура около +2 градусов. Ночью прогнозируется мокрый снег, дождь, местами — туман, на дорогах возможно образование гололёда. Днём в субботу также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Читайте подробнее: В Тульской области прогнозируют снег и гололед

12:43 В Чувашии 29−30 ноября сохранится тёплая и бесснежная погода. 1 декабря прогнозируется потепление и снегопады. По предварительным данным, в Чебоксарах в первый день зимы может выпасть 7 мм осадков, что эквивалентно 7 см снега. Не исключается, что 1 декабря может выпасть ледяной дождь, но он будет непродолжительным.