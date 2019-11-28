Ярославль, 28 ноября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов объяснил позицию региональной власти к проекту строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Череповецком районе Вологодской области.

Duma.yar.ru Алексей Константинов

«Одна из самых острых и широко обсуждаемых тем — это проект строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. В СМИ и социальных сетях присутствуют различные сведения, домыслы и слухи. К нам также поступают многочисленные обращения от жителей. К сожалению, некоторые пытаются спекулировать на этой теме, зарабатывая политический капитал. Считаю необходимым прокомментировать ситуацию, внести ясность», — написал Алексей Константинов на своей странице в Facebook.

Спикер ярославского парламента не назвал конкретно тех, кто «пытается спекулировать на теме». Возможно, что речь идёт об организаторах протестных акций и митингов: в Ярославской области этим занимаются представители КПРФ.

«Наш губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов высказывал свою отрицательную позицию по строительству ЦБК в верховьях Волги. И она остается неизменной. Ярославцы против строительства комбината. Вопрос и сегодня находится на личном контроле главы региона. Такую же позицию занимает наша великая землячка, депутат Госдумы РФ Валентина Владимировна Терешкова. Вместе мы прикладываем все возможные усилия по недопущению реализации этого проекта. Появление объекта, который может нанести серьезный урон экологии нашего региона и соседних областей, считаем недопустимым», — «внёс ясность» Алексей Константинов.

Председатель областной думы заявил, что в настоящий момент окончательное решения по строительству целлюлозного завода не принято.

«Идет всесторонний анализ проекта с учетом экономического эффекта и прогнозируемых экологических рисков всеми заинтересованными сторонами. Все, что от нас требуется, — это действовать в интересах жителей Ярославской области», — пояснил Алексей Константинов.

Напомним, что 24 ноября в Рыбинске уже прошёл митинг против строительства опасного производства вблизи Ярославской области. Протестующие, в частности, обвинили ярославские власти в бездействии и попустительстве. После чего мэр Рыбинска Денис Добряков призвал граждан отказаться от публичных акций, «поскольку сейчас этот вопрос решается в рамках официальных полномочий администрации и правительства области».

Следующие протестные акции запланированы в Ярославле и Рыбинске на 1 декабря.