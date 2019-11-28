Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 ноября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В Ярославской области Контрольно-счетная палата Переславля-Залесского нашла нарушения при реализации проектных и изыскательских работ благоустройства территории прибрежной зоны Плещеева озера. Об этом стало известно из отчета палаты, представленного на заседании депутатской комиссии Переславской городской думы.

Илья Бесхлебный Набережная Плещеева озера

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Переславль получил из областного бюджета 30 миллионов рублей на разработку проекта благоустройства набережной. Данный проект предполагалось подать на конкурс Минстроя в начале 2019 года. Победителем конкурса оказалась компания «М4», причем предложение этой компании было 29 миллионов 940 тысяч рублей. Второй допущенный до конкурса участник предлагал выполнить те же работы за 19 миллионов рублей. Заметим, что ООО «М4» к моменту участия в конкурсе уже разрабатывало проект благоустройства Народной площади, причем этот проект «М4» предоставила администрации Переславля по договору дарения.

Контракт с победителем торгов — компанией «М4» был заключен 16 ноября 2018 года. По условиям контракта все работы должны были быть выполнены до 15 декабря 2018 года (включительно). То есть компания-проектировщик за 30 дней выполнила работы почти на 30 миллионов рублей. Согласно контракту, работы считаются выполненными после получения в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» положительного заключения. Однако заказчик — МКУ «Центр развития Переславля-Залесского» приняла работы у «М4» без заключения государственной экспертизы. Занимавшая в то время должность директора МКУ Ирина Корнилова подписала акты приемки-передачи выполненных работ (эти документы датированы 25 декабря 2018 года), а также поставила свою подпись на счете на оплату выполненных работ по данному контракту. Платежное поручение было оформлено 31 января 2019 года.

Положительное заключение ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» было получено только 8 октября 2019 года, то есть больше, чем через 8 месяцев после оплаты работ. Кроме того, в материалах проверки имеется и копия письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ, данное в ответ на обращение ООО «М4» от 28 августа 2019 года по вопросу согласования социально-экономической деятельности по размещению объекта «Благоустройство территории прибрежной зоны Плещеева озера города Переславля-Залесского Ярославской области». Согласование отложено по причине отсутствия в проекте перечня мероприятий по охране окружающей среды, копий правоустанавливающих документов на земельный участок и материалов оценки воздействия на окружающую среду.

«Сам факт направления средств бюджета городского округа в сумме 29 940 000,00 рублей на оплату невыполненных работ, отсутствия согласований и положительных решений федеральных органов власти, может повлечь за собой их нецелевое использование, т. е. наказуемо» — говорится в материалах проверки.

Отметим, что в зоне проектирования, прямо на берегу Плещеева озера в устье Трубежа расположена станция ГИМС — Государственной инспекции по маломерным судам. Участок, который занимает станция, имеет назначение «для ведения уставной деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах». При обсуждении проекта благоустройства набережной озера жители Переславля задавали вопрос, куда будет перенесена станция, в ответ представители администрации говорили, что вопрос будет решен. Но в документах, представленных для проверки, отсутствует решение о согласовании переноса станции ГИМС.

Таким образом, проект, разработанный компанией М4 за 30 миллионов рублей, обладает теми же недостатками, что и проект благоустройства Народной площади. Напомним, это отсутствие согласования с Минприроды, отсутствие документов на все земельные участки в зоне благоустройства. Из-за того, что администрация Переславля слишком поздно обратилась за необходимыми согласованиями, благоприятное время для выполнения строительных работ было упущено, теперь благоустройство продолжается в зимнее время.

Тем не менее, администрация Переславля-Залесского собирается представить проект благоустройства набережной Плещеева озера, разработанный компанией «М4», на конкурсе Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений. Предзащита заявки, по информации администрации Переславля-Залесского, пройдет 28 ноября 2019 года.