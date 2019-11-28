Нижний Новгород, 28 ноября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Школьные и студенческие постановки самого яркого молодежного проекта Года театра в России — фестиваля «Театральное Приволжье» — посмотрели более 100 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства президента РФ в ПФО. 29 ноября в 13:00 мск стартует голосование за лучший спектакль фестиваля.

Пресс-служба полпредства президента РФ в ПФО Инфографика фестиваля

В постановках приняли участие более 7 тыс. молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов Приволжского федерального округа. Спектакли можно было посмотреть «вживую» и на YouTube-канале фестиваля, а также на инфоканале кабельной сети «Дом.ру». Постановки показывали в детских домах и домах престарелых, по мотивам спектаклей проводились квесты и мастер-классы, творческие встречи и театральные марафоны.

С инициативой проведения фестиваля выступил лично полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом театра. Причем участников фестиваля активно поддерживали все губернаторы Поволжья: они приходили на спектакли, встречались с ребятами после показов.

Голосование за лучший спектакль фестиваля будет проходить в течение суток с 29 по 30 ноября по бесплатному номеру 8−800−350−35−43. Единственное условие — нельзя отдать голос за спектакль своего региона. Победитель будет выбран путем суммирования результатов голосования и мнения экспертов.

ИА REGNUM напоминает, победители фестиваля получат по 200 тыс. рублей на последующую постановку спектаклей, серебряные призеры — по 140 тыс. рублей, бронзовые — по 100 тыс. рублей. Победители будут определены в нескольких номинациях: «Лучший школьный театр», «Лучший студенческий театр», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

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