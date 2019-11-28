МЧС РФ опубликовало фото с пожара в психбольнице Новосибирска
Новосибирск, 28 ноября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области опубликовало фотографии с места тушения пожара в клинической психиатрической больнице №3 города Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
На месте работали 86 человек и 26 единиц техники
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
Тушение пожара в психбольнице Новосибирска
Напомним, что возгорание в одном из корпусов клинической психиатрической больницы в Дзержинском районе Новосибирска произошло накануне вечером, 27 ноября.
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
На месте работали 86 человек и 26 единиц техники
Сотрудники медучреждения перевели 512 человек в соседний корпус. Пожарные спасли ещё двух человек.
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
Пожар произошёл накануне вечером, 27 ноября
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ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
Пожарные спасли двух человек
Пожар в больнице уже прокомментировали в минздраве региона.