Новосибирск, 28 ноября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области опубликовало фотографии с места тушения пожара в клинической психиатрической больнице №3 города Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области На месте работали 86 человек и 26 единиц техники

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Тушение пожара в психбольнице Новосибирска

Напомним, что возгорание в одном из корпусов клинической психиатрической больницы в Дзержинском районе Новосибирска произошло накануне вечером, 27 ноября.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области На месте работали 86 человек и 26 единиц техники

Сотрудники медучреждения перевели 512 человек в соседний корпус. Пожарные спасли ещё двух человек.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Пожар произошёл накануне вечером, 27 ноября

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ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Пожарные спасли двух человек

Пожар в больнице уже прокомментировали в минздраве региона.