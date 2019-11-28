Новые «горячие точки» у границ: саммит ОДКБ в Киргизии — трансляция
В Бишкеке начал работу саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Председательство в организации с 28 ноября переходит от Киргизии к России.
Президент РФ Владимир Путин примет участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и обозначит приоритеты российского председательства в организации в 2020 году.
Запланировано обсуждение ключевых тем союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, среди которых — обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Все новости с саммита — в трансляции ИА REGNUM.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан. Целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
Владимир Путин уже прибыл в Киргизию.
Самолёт президента приземлился в международном аэропорту «Манас». Главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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Во встрече также примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Визит Путина предварил подарок, сделанный Россией. 27 ноября Министерство обороны РФ передало вооруженным силам Киргизии два многоцелевых вертолета Ми-8МТ и вернуло две радиолокационных станции П-18−2, отремонтированные и модернизированные в России.
«Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности», — пообещал замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
С прилетом Владимира Путина в Бишкеке могли быть проблемы. Ночью аэропорт «Манас», на котором несколько часов назад приземлился самолет президента России, накрыл сильный туман. Вылеты самолетов задержаны. Пассажиры рейса Бишкек — Москва ждут уже более 6 часов. Сотни пассажиров мерзнут в зале ожидания аэропорта. В помещении явные проблемы с отоплением.
Накануне, 27 ноября, в Бишкеке под председательством киргизской стороны прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Председатель СМИД, министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков сказал, что итоги деятельности Организации в уходящем году считает плодотворными.
В самом Бишкеке пробки.
На время передвижения из аэропорта «Манас» в резиденцию «Ала Арча» участников саммита ОДКБ введены ограничения на проезд по ряду ключевых улиц киргизской столицы. Если вы живете в Бишкеке или находитесь там как гость, лучше объезжайте данные участки:
Саммит ОДКБ почти начался. Сейчас в госрезиденции «Ала-Арча», что в паре десятков километров от Бишкека, проходит церемония совместного фотографирования собравшихся там президентов.
Накануне, 27 ноября, на заседании СМИД, СМО и КССБ была одобрена повестка дня сессии Совета коллективной безопасности — более 20 вопросов. Было также принято Заявление министров иностранных дел государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщается на официальном сайте ОДКБ.
С утра президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков успел встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Содержание переговоров пресс-служба главы республики передает общими словами:»Стороны выразили готовность расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами».
Также Жээнбеков успел переговорить с Владимиром Путиным, когда встречал того по прилету в аэропорте «Манас».
В резиденцию «Ала-Арча» прибыл президент России Владимир Путин. Традиционно — с опозданием, на этот раз небольшим.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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Президент России Владимир Путин приехал в резиденцию киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова. Заседание глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началось.
Подробности в материале: В Бишкеке начался саммит ОДКБ
В повестке дня сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ — обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ, развитие военного потенциала Организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ряд вопросов, в частности обсуждение проблем международной и региональной безопасности, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе.
Перебои в работе интернета в Бишкеке не отразились на открытии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает 28 ноября телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
«В Бишкеке перебои в работе интернета. Но на открытие саммита ОДКБ это не повлияло», — говорится в сообщении.
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Всего в повестку дня саммита ОДКБ вынесено 17 документов, сообщает «Россия 24».
Президент России Владимир Путин приехал в резиденцию президента Киргизии Ала-Арча в Бишкеке на черном лимузине Aurus.
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В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется принятие Заявления Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности. С информацией о реализации решений сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ в межсессионный период также выступит исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Валерий Семериков.
«Киргизия прилагает огромные усилия с точки зрения того, чтобы обезопасить свою республику и поднять экономику … Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
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Длительное ожидание продолжается. Сотни человек ждут окончания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком формате. СМИ на заседание не допущены.
Планировалось, что это произойдет около часа назад, а после этого начнется заседание в расширенном составе. В нем, помимо лидеров стран — участниц ОДКБ будут участвовать министры обороны и секретари Советов безопасности.
Началось заседание Совета коллективной безопасности в расширенном составе. Мероприятие открыл президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
По словам киргизстанского лидера, в ходе заседания в узком составе главам стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности удалось достигнуть взаимопонимания по всем поднятым вопросам и темам.
Владимир Путин заявил о возможности возникновения у границ ОДКБ новых горячих точек.
Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности в параде на Красной площади 9 мая 2020 года.
Об этом: Путин поддержал идею участия военных из стран ОДКБ в параде 9 мая в Москве
«Необходимо повышать эффективность анализа обстановки в зоне ОДКБ в связи с возможностью появления новых горячих точек вблизи наших границ», — об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 28 ноября на Саммите ОДКБ в Киргизии.
По словам главы России, «целесообразно активизировать деятельность центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по обмену оперативными сведениями».
Об этом: Путин предупредил о возможности появления новых горячих точек у границ ОДКБ
Российский опыт противодействия терроризму, полученный в Сирии, можно использовать в формате организации Договора о коллективной безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 ноября на пленарном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Бишкеке.
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«Мы можем быть спокойны за внешние рубежи наших стран — членов ОДКБ. Киргизия высоко ценит вклад Владимира Путина в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве Организации», — президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков озвучил ряд комплиментов в адрес России.
Читайте подробнее: Президент Киргизии отметил особую роль России в безопасности Евразии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке рассказал о своей поездке на военные учения в Оренбург и о мощи российского оружия.
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Лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.
«Ждем лидеров государств — членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года
«Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи наших стран», — так президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на саммите глав государств ОДКБ рассказал о своей поездке на военные учения в Оренбург.
Россия намерена предложить партнерам по ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года, заявил 28 ноября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Россия представит странам ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года
Главы государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили на должность генерального секретаря представителя Белоруссии. Станислав Зась вступит в полномочия генсека организации 1 января 2020 года.
Подробности в материале: Представитель Белоруссии утверждён на должность генсека ОДКБ
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Сооронбай Жээнбеков сообщил, что в Киргизии праздник Победы в Великой Отечественной войне считают крайне важным и придают ему особый смысл. «Мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем тех, кто отстоял свободу нашей общей Родины, и проведем крупные мероприятия по случаю празднования Великой Победы», — рассказал глава республики.
Подробности в материале: Президент Киргизии выступил против фальсификации истории
«Россия намерена оказывать активную поддержку расширению списка стран-партнеров Организации Договора о коллективной безопасности», — об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о большом количестве подписанных на Саммите ОДКБ документов.
https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/photos/a.1895098537477199/2478327485820965/
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вносит «неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружениями. Это может повлечь за собой начало новой международной напряженности», — президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков озвучил перспективы международных отношений.
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Участники встречи подписали 15 документов.
ИА REGNUM приводит полный список:
Саммит ОДКБ в Бишкеке завершен.
Начинается отъезд кортежей с президентами в аэропорт «Манас». Жителей Бишкека просят учитывать маршрут кортежей, объезжая районы пробок заранее.