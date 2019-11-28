В Бишкеке начал работу саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Председательство в организации с 28 ноября переходит от Киргизии к России. Президент РФ Владимир Путин примет участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и обозначит приоритеты российского председательства в организации в 2020 году. Запланировано обсуждение ключевых тем союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, среди которых — обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Все новости с саммита — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ. Иван Шилов ИА REGNUM

07:01 Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан. Целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

07:02 Владимир Путин уже прибыл в Киргизию.

07:13 Самолёт президента приземлился в международном аэропорту «Манас». Главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Читайте также: Путин прилетел в Бишкек для участия в заседании ОДКБ

07:20 Во встрече также примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

07:24 Визит Путина предварил подарок, сделанный Россией. 27 ноября Министерство обороны РФ передало вооруженным силам Киргизии два многоцелевых вертолета Ми-8МТ и вернуло две радиолокационных станции П-18−2, отремонтированные и модернизированные в России. «Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности», — пообещал замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

07:28 Флаги стран-участниц ОДКБ. odkb-csto.org

07:36 С прилетом Владимира Путина в Бишкеке могли быть проблемы. Ночью аэропорт «Манас», на котором несколько часов назад приземлился самолет президента России, накрыл сильный туман. Вылеты самолетов задержаны. Пассажиры рейса Бишкек — Москва ждут уже более 6 часов. Сотни пассажиров мерзнут в зале ожидания аэропорта. В помещении явные проблемы с отоплением.

07:37 Накануне, 27 ноября, в Бишкеке под председательством киргизской стороны прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Председатель СМИД, министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков сказал, что итоги деятельности Организации в уходящем году считает плодотворными.

07:40 Владимир Путин спускается по трапу. Аэропорт Бишкека. 28.11.2019 . president. kg

07:51 Встреча Владимира Путина в аэропорту Бишкека 28.11.2019 . president. kg

07:52 В самом Бишкеке пробки. На время передвижения из аэропорта «Манас» в резиденцию «Ала Арча» участников саммита ОДКБ введены ограничения на проезд по ряду ключевых улиц киргизской столицы. Если вы живете в Бишкеке или находитесь там как гость, лучше объезжайте данные участки: [[[list-0]]]

08:01 Саммит ОДКБ почти начался. Сейчас в госрезиденции «Ала-Арча», что в паре десятков километров от Бишкека, проходит церемония совместного фотографирования собравшихся там президентов.

08:05 Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков в аэропорту Бишкека. 28.11.2019 . president. kg

08:08 Заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. 27.11.2019 Министерство иностранных дел России

08:10 Участники заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. 27.11.2019 Министерство иностранных дел России

08:12 С утра президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков успел встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Содержание переговоров пресс-служба главы республики передает общими словами:»Стороны выразили готовность расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами». Также Жээнбеков успел переговорить с Владимиром Путиным, когда встречал того по прилету в аэропорте «Манас».

08:27 В резиденцию «Ала-Арча» прибыл президент России Владимир Путин. Традиционно — с опозданием, на этот раз небольшим.

08:36 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Читайте также: Президент Киргизии провел переговоры с премьер-министром Армении

08:47 Президент России Владимир Путин приехал в резиденцию киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова. Заседание глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началось. Подробности в материале: В Бишкеке начался саммит ОДКБ

09:07 Сооронбай Жээнбеков и Никол Пашинян в Бишкеке. 28.11.2019 . president. kg

09:39 В повестке дня сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ — обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ, развитие военного потенциала Организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

09:40 Ряд вопросов, в частности обсуждение проблем международной и региональной безопасности, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе.

09:41 Перебои в работе интернета в Бишкеке не отразились на открытии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает 28 ноября телеграм-канал «Вы слушали Маяк». «В Бишкеке перебои в работе интернета. Но на открытие саммита ОДКБ это не повлияло», — говорится в сообщении. Читайте также: В Бишкеке в день саммита ОДКБ возникли перебои с интернетом

09:49 Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков. president. kg

09:52 Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков. president. kg

10:02 Всего в повестку дня саммита ОДКБ вынесено 17 документов, сообщает «Россия 24».

10:12 Александр Лукашенко и Сооронбай Жээнбеков. president. kg Александр Лукашенко в аэропорту Бишкека. 27.11.2019 . president.gov.by

10:14 Президент России Владимир Путин приехал в резиденцию президента Киргизии Ала-Арча в Бишкеке на черном лимузине Aurus. Читайте также: Путин приехал в резиденцию президента Киргизии на черном Aurus

10:15 В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется принятие Заявления Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности. С информацией о реализации решений сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ в межсессионный период также выступит исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Валерий Семериков.

10:17 Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. odkb-csto.org

10:28 «Киргизия прилагает огромные усилия с точки зрения того, чтобы обезопасить свою республику и поднять экономику … Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Читайте также: Лукашенко расказал как восстанавливает СССР

10:37 Александр Лукашенко и Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке. 28.11.2019 . president. kg

11:10 Длительное ожидание продолжается. Сотни человек ждут окончания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком формате. СМИ на заседание не допущены. Планировалось, что это произойдет около часа назад, а после этого начнется заседание в расширенном составе. В нем, помимо лидеров стран — участниц ОДКБ будут участвовать министры обороны и секретари Советов безопасности.

11:41 Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. kremlin.ru

11:45 Началось заседание Совета коллективной безопасности в расширенном составе. Мероприятие открыл президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. По словам киргизстанского лидера, в ходе заседания в узком составе главам стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности удалось достигнуть взаимопонимания по всем поднятым вопросам и темам.

11:46 Владимир Путин заявил о возможности возникновения у границ ОДКБ новых горячих точек.

11:49 Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности в параде на Красной площади 9 мая 2020 года. Об этом: Путин поддержал идею участия военных из стран ОДКБ в параде 9 мая в Москве

11:53 «Необходимо повышать эффективность анализа обстановки в зоне ОДКБ в связи с возможностью появления новых горячих точек вблизи наших границ», — об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 28 ноября на Саммите ОДКБ в Киргизии. По словам главы России, «целесообразно активизировать деятельность центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по обмену оперативными сведениями». Об этом: Путин предупредил о возможности появления новых горячих точек у границ ОДКБ

11:56 Российский опыт противодействия терроризму, полученный в Сирии, можно использовать в формате организации Договора о коллективной безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 ноября на пленарном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Бишкеке. Читайте также: Россия готова делиться в ОДКБ сирийским опытом борьбы с терроризмом

12:02 «Мы можем быть спокойны за внешние рубежи наших стран — членов ОДКБ. Киргизия высоко ценит вклад Владимира Путина в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве Организации», — президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков озвучил ряд комплиментов в адрес России. Читайте подробнее: Президент Киргизии отметил особую роль России в безопасности Евразии

12:03 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке рассказал о своей поездке на военные учения в Оренбург и о мощи российского оружия. Читайте также: Президент Киргизии рассказал о мощи российского оружия

12:04 Лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года. «Ждем лидеров государств — членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года

12:08 Участники заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. kremlin.ru

12:16 «Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи наших стран», — так президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на саммите глав государств ОДКБ рассказал о своей поездке на военные учения в Оренбург.

12:18 Многоцелевой вертолет Ми-8МТ, переданный Киргизии. mil.ru

12:34 Россия намерена предложить партнерам по ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года, заявил 28 ноября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Россия представит странам ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года

12:36 Владимир Путин перед началом заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. kremlin.ru

12:37 Главы государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили на должность генерального секретаря представителя Белоруссии. Станислав Зась вступит в полномочия генсека организации 1 января 2020 года. Подробности в материале: Представитель Белоруссии утверждён на должность генсека ОДКБ

12:57 Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Читайте также: Лидеры стран ОДКБ выступили за продление ДСНВ

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Читайте подробнее: Президент Жээнбеков: Киргизия ратует за повышение авторитета ОДКБ в мире