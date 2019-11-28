Москва, 28 ноября, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Известный алтайский фотограф Александр Волобуев, пропавший в Москве десять дней назад, все ещё не найден. Активисты отряда «Лиза Алерт» написали, что нуждаются в помощи добровольцев, так как не успевают обзванивать все места, где бы мог находиться пропавший, пишет корреспондент ИА REGNUM.

Ориентировка Александр Волобуев, пропавший в Москве

«В Москве Волобуев — один из сотен потерявшихся, а в Барнауле и крае — он известный фотохудожник, летописец алтайской культуры, фотохронист Шукшинских дней, создатель «толстых» многолетних фотоальбомов поэтов/поэтесс Натальи Николенковой, Фариды Габдрауповой. Его фотоархив хранит образы всех деятелей культуры края и наших гостей. В общем, добровольцы — это мы. Не сделаем мы — не сделает никто», — призывает жительница Барнаула Лариса Вигандт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Волобуев пропал после съезда Союза фотохудожников России: 17 ноября он должен был лететь домой, в Барнаул, но на регистрации в аэропорту так и не появился. Его поиски ведут общественники и полиция.

Читайте также: В Москве пропал известный алтайский фотограф