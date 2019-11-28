Вашингтон, 28 ноября, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Администрация американского президента Дональда Трампа намерена сократить расходы Соединённых Штатов на выплаты в бюджет НАТО, передаёт телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что в настоящее время доля США в финансировании Североатлантического альянса составляет около 22%. Этих средств хватает на содержание штаб-квартиры НАТО, инвестиции в обеспечение безопасности и ряд совместных с союзниками операций. Теперь Белый дом намерен сократить выплаты до 16%. По словам источников, США ожидают, что эти 6% будут компенсированы расходами других стран — членов альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября источники агентства DPA узнали о намерениях Германии выделять больше средств в бюджет НАТО. Ожидается, что доля ФРГ в бюджете альянса достигнет доли США к 2021 году и составит 16,35%.