Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2019, 05:09 — ИА Регнум. 93-я колонна грузовых автомобилей с партией гуманитарной помощи для Донбасса отправилась на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», 28 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

Mchs.gov.ru Гуманитарная помощь для Донбасса

Груз общим весом более 580 тонн включает медикаменты и детские продуктовые наборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик в составе 92-ой колонны МЧС прибыло 370 тонн гуманитарной помощи.