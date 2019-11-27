Вашингтон, 28 ноября, 2019, 02:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены продолжить давление на Россию якобы для выполнения Минских соглашений, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Угрозы дяди Сэма

«США выражают приверженность работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжить давление на Россию по вопросу соблюдения обязательств в рамках минских договорённостей и начала процесса мирного восстановления суверенитета Украины над Донбассом», — говорится в заявлении Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Госдепартаменте США обвинили Россию в «оккупации» Крыма и «агрессии на востоке Украины». Также в американском внешнеполитическом ведомстве заявили о невероятной стойкости и стремлении к лучшему будущему у Киева.