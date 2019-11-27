Киев, 28 ноября, 2019, 01:55 — ИА Регнум. На Украине нет традиции перекрывать газовый вентиль в Евросоюз в случае проблем и заявлять об этом с телеэкрана, заявил 27 ноября исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Мы просто говорим — не переживайте. Даже в такой ситуации газ будет терпеливо ждать своего хозяина», — успокоил общественность представитель «Нафтогаза».

Таким образом киевский топ-менеджер прокомментировал ситуацию с заполнением подземных газовых хранилищ на Украине при отсутствии контракта на транзит газа в Евросоюз. По словам Витренко, после заполнения газ «будет ждать», пока стороны оформят документы.

Сегодня, добавил он, в подземных хранилищах Украины хранится до 21 млрд кубометров российского газа.

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