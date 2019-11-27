Усинск, Коми, 28 ноября, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Шахту в Яреге, где 24 ноября произошло задымление, не будут затапливать до завершения поисков пропавших горняков. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

11.mchs.gov.ru Горноспасатели

По данным ГУ МЧС по республике Коми, появившаяся в сети информация о начале работ по затоплению шахты не соответствует действительности.

«В целях снижения температуры, интенсивности горения, ликвидации возгорания, организована подача воды и пленкообразующего пенообразователя на аварийный участок через скважину №1166. Данный способ позволит флегматизировать процесс нефтяного горения. Продолжается мониторинг газовой атмосферы, отбор проб воздуха. Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлечено 145 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 119 человек и девять единиц техники», — сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Напомним, вечером 24 ноября на глубине 200 метров в нефтешахте «Яреганефть» произошло задымление. На момент происшествия в шахте находились 45 человек, из них 42 эвакуировались на поверхность. Еще одного спасли силами военизированного горноспасательного отряда. С признаками отравления угарным газом его госпитализировали в ухтинскую городскую больницу. Поиски двух человек продолжаются.