Загреб, 28 ноября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Правительство, возглавляемое премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, предложило профсоюзам вариант выплаты увеличенной на 10,4% заработной платы учителям в 2020 году. Теперь школьные преподаватели должны принять решение по поводу этого предложения. Тем временем, учителя по всей Хорватии распространяют в социальных сетях фотографии, на которых ясно отвечают «Нет» премьер-министру, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 27 ноября.

Хорватские учителя с табличками «Нет». Фото из Facebook

Фотографии, присылаемые во всё возрастающем количестве со всех частей Хорватии, указывают на то, что вероятность принятия предложения правительства — крайне низка. На многих фотографиях учителя поблагодарили родителей за постоянную поддержку.

Правительство предложило пакет повышения заработной платы на 10,4% к концу следующего года. Первый этап увеличения заработных плат, согласно этому предложению, начнётся 1-ого декабря этого года и составит 3%. Второй этап повышения последует 1-ого января, когда учителям будет выплачено 2% по основному коллективному контракту, в то время как в феврале, как заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, учителя получат зарплату, увеличенную на 5%. Третий рост зарплаты ожидает учителей 1-ого июня следующего года, когда они получат дополнительные 2% по основному коллективному контракту и 1% надбавки по дополнительному коллективному контракту.