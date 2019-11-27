Душанбе, 27 ноября, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Сумма экспорта за рубеж драгоценных и полудрагоценных камней и металлов из Таджикистана за январь-октябрь 2019 года составила 225,1 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше в 156,9 раз.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов занимает второе место в товарной группе после экспорта минеральных продуктов. Их за указанный период было продано на сумму более 354,3 млн долл.

При этом общая стоимость импортированных драгоценных и полудрагоценных камней и металлов за десять месяцев 2019 года составила свыше 3,5 млн долл., что превышает показатель 2018 года на 2,1%.

Отмечается, что сумма экспорта драгоценных и полудрагоценных камней и металлов за 2018 год составила немногим более 2 млн долл., за 2017 год — 213,8 млн долл.