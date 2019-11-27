Москва, 27 ноября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. России жизненно необходим военный союз с Китаем. Об этом 27 ноября заявил обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин на круглом столе «Россия — образ будущего. Внешняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

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«Нам Китай для нашего выживания необходим сейчас. Потому что без Китая мы даже в военном отношении не может противостоять той силе, которая существует в мире против нас, — в первую очередь, Соединённые Штаты Америки», — заявил Кошкин.

«Поэтому военная составляющая наших отношений должна быть преобладающей. В экономике мы делаем всё, что можем», — подчеркнул он.

По его словам, алармизм по поводу «жёлтой опасности», проникновения Китая на российский Дальний Восток — весьма негативная тенденция, и первым делом в вопросе китайской экономической экспансии, вывоза леса нужно обращаться с претензиями не к Пекину, а к собственной чиновничьей вертикали.

«Они (китайцы) говорят: вы сами обратите внимание на это! Почему вы делаете нам всевозможные представления по этому поводу, а сами не можете навести на границе порядок? Это ведь не так сложно!» — подчеркнул он.

«Это запугивание «жёлтой опасностью» тоже, я считаю, играет против наших интересов. В Америке, на Западном побережье, 6 млн китайцев честно работают, трудятся, зарабатывают свои доллары, и никаких проблем по отделению Калифорнии и чего-то ещё в пользу Китая нет», — добавил Кошкин.

В отношениях с Японией Россия должна опираться на то, что Токио в обозримой перспективе останется в орбите влияния Вашингтона. Поэтому главное — это создание благоприятных условий для японских инвестиций на Дальнем Востоке, однако привлекать японский бизнес ценой политических компромиссов не следует, указал эксперт.

«Японский крупный капитал не зависит от политиков, поэтому Абэ, понаобещав нам, ничего за три с половиной года, кроме светофоров в Воронеже, не сделал. Японские политики не могут приказывать крупному капиталу вкладывать в ту или иную страну», — добавил Кошкин.

По его словам, от тесного сотрудничества с восточными соседями России не уйти в силу сложившегося расклада сил. Россия занимает 12-е место в мире по объёму внутреннего валового продукта.

«Мы забываем, что мы — отстающая держава. Мы по ВВП занимаем 12 место в мире, причём нас опережает маленькая половина полуострова — Южная Корея. И поэтому всё, что мы можем сейчас делать, чтобы наша страна продолжала существовать как держава — вооружённые силы, военная мощь», — указал Кошкин.