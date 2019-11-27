Сеул, 27 ноября, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor потратит 1,5 млрд долларов на строительство завода в Индонезии. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Эмблема Hyundai

Таким образом, Hyundai Motor рассчитывает создать необходимые мощности для удовлетворения спроса в Юго-Восточной Азии, а также отвоевания доли рынка у японских производителей. Строительство завода завершится в 2021 году, и он станет первым производственным предприятием компании в странах АСЕАН. При этом, ранее Hyundai Motor закрыла завод в Китае на фоне падения продаж.

По прогнозам аналитиков, автомобильный рынок АСЕАН вырастет с нынешних 3,16 млн единиц до 4,49 млн уже в 2026 году. Что касается Индонезии, то она занимает четвёртое место в мире по численности населения — в стране проживает 270 млн человек; ежегодный рынок автомобилей составляет 1,15 млн штук. Hyundai Motor будет производить 150 тысяч машин ежегодно, а затем увеличит выпуск до 250 тысяч в случае высокого спроса.