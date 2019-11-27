Калининград, 27 ноября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Калининградская область является примером в развитии конкуренции при централизованных закупках, а регион в целом один из первых в России согласовал «дорожную карту» по развитию конкуренции. Об этом сегодня, 27 ноября, на совещании с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым сказал заместитель Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Raimond Spekking Уголь

На встрече в том числе обсуждался вопрос централизованных закупок, которые позволяют существенную экономию бюджетных средств. В пример губернатор области привёл закупку угля. «При начальной цене в 477 миллионов рублей экономия составила 132 миллиона рублей, то есть почти 30 процентов», — рассказал Алиханов, отметив положительную оценку такого результата со стороны вице-премьера Виталия Мутко, который рекомендовал применять калининградский опыт в ходе подготовки к отопительному сезону повсеместно в стране.