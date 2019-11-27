Санкт-Петербург, 27 ноября, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Продолжение развития Военно-морского флота России является одним из главных приоритетов для государства, заявил 27 ноября в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Такое заявление глава российского государства сделал в ходе церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на «Адмиралтейских верфях».

«Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов», — сказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что считает развитие военного флота стратегической задачей, которая должна решаться последовательно и с высоким качеством.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент России посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи».