Прага, 27 ноября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Чешский исследователь Петр Плечак при помощи нейросети проанализировал тексты пьес Уильяма Шекспира, подтвердив теорию о наличии соавтора у великого драматурга. Об этом сообщает The Guardian.

Джон Флетчер

В литературоведении существует гипотеза, что соавтором Шекспира в написании пьесы «Генрих VIII» выступил Джон Флетчер, соратник Шекспира по театральной труппе. Для того чтобы это проверить, специально созданный алгоритм сначала изучил тексты пьес Шекспира «Кориолан», «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Буря», а затем сравнил их с текстом пьесы «Генрих VIII». Результаты исследования показали, что Флетчер действительно выступил в роли автора нескольких частей пьесы.

Работа, проведенная Петром Плечаком, опровергла результаты аналогичного компьютерного исследования пьесы «Генрих VIII», проведенного в 2000 году. Тогда весь текст был назван оригинальным творением Шекспира.