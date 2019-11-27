Великий Новгород, 27 ноября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Новгородская областная дума сегодня, 27 ноября, большинством голосов приняла областной закон «О компенсационных выплатах семьям с детьми», который увеличил размерчастичной компенсации расходов на питание в школе в три раза — с 15 до 45 рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на такую компенсацию в регионе могут рассчитывать дети из малоимущих семей, а также дети-инвалиды.

Mil.gov.ua В столовой

Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, комментируя законопроект журналистам, отметила, что вопрос индексации этой выплаты поднимался депутатами неоднократно. По её словам, выплаты смогут получить более 7 тыс. новгородских семей с детьми.

«Причём получать эти выплаты на питание будут родители ребёнка, а не учебные заведения, как это было раньше», — отметила Писарева.

Депутат Надежда Пельгемяйнен («Справедливая Россия») уточнила, «что именно будет в рационе на эти 45 рублей».

«Достаточно ли этих средств? Это, возможно, только макарошки?» — поинтересовалась депутат.

По её мнению, этих денег всё равно не хватает. По словам депутата, для детей из отдалённых населённых пунктов обед в школе часто — единственное питание, на которое ребёнок рассчитывает в течение дня. «Дети идут в учебное заведение покушать», — отметила Пельгемяйнен.

Представители регионального министерства соцзащиты пояснили, что родители ребёнка смогут сами решать, за что именно получать компенсацию по итогам месяца: за завтраки или обеды.

Ранее вопрос увеличения компенсации на питание поднимал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, при этом глава региона также подчеркивал, что «зачастую дети из таких семей не получают дома нормальное питание, и это влияет на здоровье».

Размер выплат вырастет с 2020 года.