Кемерово, 27 ноября, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) активно внедряет проекты цифровой трансформации производственных процессов. Как сообщили в отделе по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, цифровые решения разрабатываются и применяются как на электростанциях, так и на тепловых сетях.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК внедряет проекты цифровой трансформации производственных процессов

В современном мире цифровая экономика кардинально меняет различные отрасли и бизнес-процессы. Цифровые решения активно применяются и в энергетике — «умные» центры удалённой диспетчеризации, аналитика больших данных, оптимизация выездов бригад и диспетчеризации, алгоритмический трейдинг и другие.

Сегодня в СГК существует 25 инициатив и проектов цифровизации производственных процессов. Например, внедряется мобильное приложение для обхода и осмотра оборудования электростанции, которое позволяет оперативно выявлять отклонения параметров и дефектов в работе оборудования, обмениваться полученной информацией, накапливать и систематизировать статистические данные. Мобильное приложение по проверке соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности помогает не только формировать план-график проверок, но и контролировать устранение нарушений.

На Ново-Кемеровской ТЭЦ, Кемеровской ГРЭС и Беловской ГРЭС тестируется программа по оптимизации состава оборудования и режимов работы станции, а также оптимизации годового графика ремонтов и поставок угля.

В Кемерове запущено в работу приложение «Мобильный тепловой инспектор». Во время обходов потребителей тепловые инспекторы СГК используют электронные планшеты. Эти устройства помогают специалистам оперативно собирать максимально полную информацию о режимах теплопотребления, состоянии оборудования тепловых пунктов и так далее.