Башкирия, 1 марта, 2013, 13:51 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, президент Башкирии вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего администрацией Уфы приобретено 87 жилых помещений за счет средств, выделенных из бюджета республики и России в соответствии с переданными муниципалитетам полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом 1 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Рустэм Хамитов подчеркнул, республика в последние пару лет активизировала работу по оказанию помощи выпускникам детских домов, строится социальное жилье. В прошлом году более 600 ключей вручено по всей республике детям-сиротам. Президент отметил, что необходимо наращивать темпы. "В вашем случае нам удалось решить эти проблемы. Большая группа ребят получает квартиры. И квартиры должны быть фундаментом в вашей успешной жизни. Но это всего лишь старт", - отметил президент республики.