87 воспитанников детдомов Уфы получили квартиры
Башкирия, 1 марта, 2013, 13:51 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, президент Башкирии вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего администрацией Уфы приобретено 87 жилых помещений за счет средств, выделенных из бюджета республики и России в соответствии с переданными муниципалитетам полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом 1 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Уфы.