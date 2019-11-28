Синоптики вновь предрекли появление в Москве ледяного дождя. По прогнозам, стихия может прийти в столицу в ночь с 27 на 28 ноября. В связи с предстоящей непогодой Центр организации дорожного движения призвал автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте без особой нужды, а в случае таких поездок соблюдать дистанцию на дорогах и не парковаться вблизи деревьев и конструкций, на которых может образоваться наледь. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

18:08 27.11.2019 Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», предоставленному РИА Новости, уже в ближайшие часы на дорогах и тротуарах столицы может образоваться гололедица. «По прогнозу синоптиков, в ночь с 27 на 28 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Снег и дождь также могут продолжиться в четверг днем, кроме того — температура воздуха будет около 0 градусов», — говорится в сообщении пресс-службы «Фобоса».

19:30 27.11.2019 На данный момент ситуация на дорогах спокойная. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах оцениваются в 4 балла. В последующие часы этот показатель будет падать, и на дорогах станет свободнее. Максимальный, «красный» уровень заторов наблюдается на набережных, по Садовому кольцу и ТТК.

19:42 27.11.2019 Москва. 27.11.2019 г. Фото с веб-камеры.

20:34 27.11.2019 Между тем в столице по-прежнему бушуют «погодные качели». Так, уже в пятницу в Москву нагрянет атлантический антициклон, который принесёт с собой небольшое потепление. Впрочем, продлится оно недолго: в выходные в столичном регионе ожидают снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

21:20 27.11.2019 Москвичи не будут в одиночестве пережидать неблагосклонность природы: ледяной дождь нагрянет и в Брянск. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, ухудшение погодных условий ожидается в городе 29 и 30 ноября. Водителей просят быть осторожными на дорогах.

22:11 27.11.2019 Ухудшение погоды в Москве. Фото: mos.ru (автор — Максим Денисов)

06:08 В Москве 28 ноября облачная погода, говорится в прогнозе Гидрометцентра России. «Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков», — указано в сообщении синоптиков. Читайте также: Гидрометцентр не прогнозирует сильных осадков в Москве 28 ноября

07:33 МЧС России в оперативном прогнозе на сегодня, 28 ноября, не прогнозирует ЧС на территории РФ, вызванных влиянием опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.

08:46 В ЦОДД рекомендуют москвичам отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости. Водителям следует как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю, если они ещё этого не сделали.

08:53 «Непогода может негативно сказаться на дорожной ситуации в городе. Если отказаться от автомобиля невозможно, то нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию. Парковать транспортные средства следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи», — предупреждает москвичей и гостей столицы официальный сайт мэра Москвы.

09:55 «Ледяные дожди в Москве будут, но не сегодня», — сообщает «Россия 24».

09:59 А сегодня, 28 ноября, ледяные дожди будут идти в Карелии и на юге Мурманской области.

10:21 Последствия ледяного дождя. Ольга Гусева © ИА Красная Весна

10:43 ГИБДД Москвы обращается к автолюбителям с призывом быть более внимательнее и аккуратнее в связи с грядущими изменениями погодных условий.