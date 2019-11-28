На Москву надвигается ледяной дождь — трансляция
Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», предоставленному РИА Новости, уже в ближайшие часы на дорогах и тротуарах столицы может образоваться гололедица.
«По прогнозу синоптиков, в ночь с 27 на 28 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Снег и дождь также могут продолжиться в четверг днем, кроме того — температура воздуха будет около 0 градусов», — говорится в сообщении пресс-службы «Фобоса».
На данный момент ситуация на дорогах спокойная. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах оцениваются в 4 балла. В последующие часы этот показатель будет падать, и на дорогах станет свободнее. Максимальный, «красный» уровень заторов наблюдается на набережных, по Садовому кольцу и ТТК.
Москва.
Между тем в столице по-прежнему бушуют «погодные качели». Так, уже в пятницу в Москву нагрянет атлантический антициклон, который принесёт с собой небольшое потепление. Впрочем, продлится оно недолго: в выходные в столичном регионе ожидают снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Москвичи не будут в одиночестве пережидать неблагосклонность природы: ледяной дождь нагрянет и в Брянск. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, ухудшение погодных условий ожидается в городе 29 и 30 ноября. Водителей просят быть осторожными на дорогах.
Ухудшение погоды в Москве. Фото: mos.ru (автор — Максим Денисов)
В Москве 28 ноября облачная погода, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.
«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков», — указано в сообщении синоптиков.
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МЧС России в оперативном прогнозе на сегодня, 28 ноября, не прогнозирует ЧС на территории РФ, вызванных влиянием опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.
В ЦОДД рекомендуют москвичам отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости. Водителям следует как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю, если они ещё этого не сделали.
«Непогода может негативно сказаться на дорожной ситуации в городе. Если отказаться от автомобиля невозможно, то нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию. Парковать транспортные средства следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи», — предупреждает москвичей и гостей столицы официальный сайт мэра Москвы.
«Ледяные дожди в Москве будут, но не сегодня», — сообщает «Россия 24».
А сегодня, 28 ноября, ледяные дожди будут идти в Карелии и на юге Мурманской области.
ГИБДД Москвы обращается к автолюбителям с призывом быть более внимательнее и аккуратнее в связи с грядущими изменениями погодных условий.