Армянск, Крым, 27 ноября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Руководство крымского химзавода «Титан» с 2014 года не выплачивает своим сотрудникам компенсацию за сверхурочную работу, заявил в Симферополе 27 ноября депутат крымского парламента (КПРФ) Илья Донченко.

Armyansk.rk.gov.ru Завод «Титан». Крым

«На заводе сложилась неблагоприятная ситуация с выплатами за работу сверх установленной нормы. Согласно статье 152 ТК РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Но, несмотря на требования трудового законодательства и коллективного договора, с 2014 года оплата за сверхустановленную норму на вышеуказанном предприятии не производится», — отметил депутат.

ООО «Титановые инвестиции» — российское «зеркало» украинской корпорации Ukrainian Chemical Products, входящей в состав группы компаний Дмитрия Фирташа Group DF, арендует производственные мощности одного из крупнейших химпредприятий Крыма, производящего диоксид титана. Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что завод должен ресурсоснабжающим организациям полуострова 1,8 млрд рублей. Он также отмечал, что предприятие национализируют, если собственники не выполнят все взятые на себя обязательства.

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