Тирана, 27 ноября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. 27 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил повторный звонок премьер-министру Албании Эди Раме.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, турецкий лидер подчеркнул, что его страна отправила в Албанию бригады спасателей, и призвал весь исламский мир поддержать эту маленькую балканскую страну.

«Я думаю, что мы должны поддержать Албанию в связи с обрушением домов, поскольку это входит в обязанности Исламской организации по развитию. Я верю, что для нас будет большим благом пойти на этот шаг. Это наш братский долг, а потому пойти на такой шаг — это благо», — заявил глава Турции.

По последним данным, в ходе землетрясений, прошедших в ночь с 25 на 26 ноября в Албании, погиб 31 человек. Ещё свыше 650 человек были ранены.