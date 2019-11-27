Калуга, 27 ноября, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Основной целевой показатель калужского регионального проекта «Экспорт продукции АПК», разработанного в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — обеспечение объемов экспорта агропромышленной продукции в 2025 году до 72 млн долларов. Динамика роста экспортного потенциала аграрной отрасли области показывает, что данная цель будет достигнута, сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На заседании инвестиционного совета Минсельхоза региона

Проблемы потенциальных участников проекта были рассмотрены на заседании инвестиционного совета ведомства. Для наращивания экспортных объемов минсельхозом области ведётся системная работа с калужскими предприятиями-экспортёрами, планирующих войти в состав участников регионального проекта в 2020 году. Среди них компания «Агро-Кейсинг» из Малоярославецкого района, которая планирует воспользоваться государственной поддержкой в виде льготного кредитования для строительства цеха по производству натуральной колбасной оболочки. Расширение производственных мощностей позволит предприятию выйти на объемы экспорта, превышающие 50 млн рублей в год.

Калужский производитель кондитерской продукции ООО «ПК «Яблочко» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» рассчитывает получить компенсацию затрат на сертификацию и участие в выставочных мероприятиях. Новая производственная линия также должна быть приобретена с участием государственной поддержки. Также экспортер дикоросов — компания «Грибной дождь» из Мосальска — запланировал строительство логистического комплекса площадью 1000 квадратных метров, который позволит значительно нарастить экспорт дикорастущих грибов и ягод в свежем и замороженном виде. После завершения строительства объем заготавливаемой и экспортируемой продукции планируется довести до 1100 тонн в сезон. Компания также рассчитывает на государственную поддержку.