Пекин, 30 ноября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Союзническим отношениям между Россией и Китаем могут помешать культурные стереотипы, сложившиеся в представлениях друг о друге. О том, какие проблемы в восприятии России вскрыл пресловутый перечень слабостей, предъявленный китайским информпорталом Sohu, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

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Вне зависимости от того, насколько правдивы или ошибочны данные предположения о «критических слабостях России», важно, что они обращены к определенной уверенности в головах китайских читателей. Представление о том, что Россия демографически и экономически слаба, испытывает проблемы с межнациональными конфликтами и поссорилась со всем миром, не есть взятая с потолка инсинуация. Скорее всего, таково мнение тех групп в китайской элите, которые хотят отсидеться за спиной России в конфликте с США, представив именно русских как удобную цель для американо-европейского давления.

С точки зрения стратегии поведения в конфликте, желание этих групп понятно. Тем не менее вряд ли таким способом тем, кто стоит за порталом Sohu, удастся сместить фокус противостояния с США в торговой войне на политическое противостояние с Россией. А что же может предпринять сама Россия для того, чтобы не становиться крайним в американо-китайском конфликте?

Читайте статью Александра Запольскиса «Готов ли Китай к стратегическому союзу с Россией?».