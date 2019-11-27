В Ярославской области на селе проведут газ и построят детские площадки
Ярославль, 27 ноября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Ярославской области на развитие сельских территорий из федерального бюджета будет выделено более 140 миллионов рублей в 2020—2021 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Вместе с деньгами областного бюджета на повышения качества жизни на селе направят почти 200 млн. Эти деньги пойдут на газификацию и благоустройство.
Как рассказали в правительстве региона, в 2020 году газовые сети будут проведены в деревне Головино Угличского района, в деревне Иваники Даниловского района и в деревне Ново Заволжского сельского поселения Ярославского района.
На благоустройство сельских территорий в следующем году направят более 49 млн рублей. По предложениям самих жителей будут обустроены зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки. Деньги будут распределяться между районами по принципу инициативного бюджетирования в начале 2020 года.