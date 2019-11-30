Москва, 30 ноября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Как теперь понятно, слухи о «неизбежной передаче Курильских островов Японии» оказались преувеличены. О том, кто загнал в угол японского премьер-министра Синдзо Абэ, клявшегося заполучить «северные территории», рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Kurilgeo.ru Курилы

Получается так, что в бедах Абэ больше всех виноват сам этот персонаж. Похоже, что японский премьер гнался за собственной иллюзией и действовал по принципу «я сам обманываться рад». Год назад мировые СМИ начали распространять слухи о том, что соглашение между Россией и Японией о подписании мирного договора вот-вот состоится. Основывались эти слухи на заявлении Абэ о его готовности взять за основу переговоров условия Советско-японской совместной декларации 1956 года.

Никто почему-то не обратил или постарался не обратить внимания на то, что российский президент Владимир Путин прямо заявлял о невозможности использовать декларацию 1956 года как она есть, ведь мало того, что прошло много времени и появились новые обстоятельства, сами поправки, уже в 60-е годы принятые Москвой, делают невозможным это действие. Тем не менее российская сторона согласилась в принципе поговорить о декларации 1956 года, чем подхлестнула энтузиазм Токио. Дошло до того, что японский премьер-министр начал рассуждать о технических аспектах освоения Японией Курил так, как будто они лежат у него в кармане. Поэтому как гром среди ясного неба прозвучало заявление замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, объявившего о том, что мечты Абэ не имеют ни малейшего отношения к реальности.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Моргулов: «Между Россией и Японией существуют принципиальные расхождения».