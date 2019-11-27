Казань, 27 ноября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Финал Открытого кубка России по киберспорту пройдёт в Казани 14 и 15 декабря 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ФКС России 27 ноября.

ФКС России Подписание договора о сотрудничестве

Федерация компьютерного спорта России и правительство Татарии подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого договора принимающая сторона предоставит инфраструктурные возможности региона для проведения соревнований.

Напомним, киберспортсмены будут соревноваться в трёх дисциплинах: Dota 2, Clash Royale и CS: GO. Мероприятие пройдёт на площадке учебно-лабораторного корпуса Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.