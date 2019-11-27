Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 ноября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. 27 ноября в Переславле-Залесском Ярославской области произошел сбой в работе общественного транспорта, вызванный сменой перевозчика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Хабибулин Автобус в Переславле

Утром на улицах города появились автобусы без информации о перевозчике, без данных о стоимости проезда, без устройств для считывания информации с карт льготников. Помимо этого, автобусов было меньше, чем обычно, так что начались сбои в движении, на остановках скапливались десятки людей. При этом накануне переславцев не проинформировали о том, что возможны проблемы при поездках на городских автобусах.

Ситуация начала проясняться только к середине дня. Администрация опубликовала на своих страницах в соцсетях объявление о начале работы нового перевозчика и извинилась за причиненные неудобства. По данным администрации, по итогам проведенного конкурса на право осуществления пассажирских перевозок на городских маршрутах победителем признана компания ООО «Терек-ЛТД». Договор с победителем должен был быть подписан 25 ноября, после чего автобусы вышли бы на маршруты. Однако 19 ноября ООО «Авто-Надежда», еще один участник конкурса, обратилось в УФАС с жалобой на нарушения, допущенные заказчиком — МКУ «Центр развития Переславля-Залесского». УФАС приняло жалобу к рассмотрению и приостановило определение победителя конкурса.

Соответственно, заключить контракт с ООО «Терек-ЛТД» администрация не могла. По информации пресс-службы администрации Переславля, компании «Авто-Надежда» было предложено заключить контракт еще на неделю, до окончания рассмотрения жалобы в УФАС. Однако «Авто-Надежда» от этого отказалась. Тогда администрация была вынуждена заключить временный контракт с ООО «Терек-ЛТД» до окончания рассмотрения жалобы и опубликования итогов этого рассмотрения на сайте госзакупок.

Позицию ООО «Авто-Надежда», противоречащую информации администрации, обозначил в социальных сетях директор переславского филиала компании Вадим Гнусин.

«На сегодняшний день ФАС заблокировал возможность заключение контракта с «фиктивным» победителем «Терек ЛТД». Заказчик в лице казенного учреждения МКУ «Центр развития города», отказавшись даже уведомить действующего перевозчика о заключении временного контракта, заключили прямой договор с компанией «Терек ЛТД». «Авто-Надежда» неоднократно предлагала заключить договор до окончания разбирательств. К сожалению, действующий договор был заключён до 26.11.2019 г. 26 ноября днем компанию уведомили о том, что договор заключён с другой компанией. 27 ноября на линию вышло 9 автобусов из 20 положенных. Водители не трудоустроены в компании («Терек-ЛТД» — ИА REGNUM). Несмотря на это, на сегодняшний день ни один водитель из компании «Авто-Надежда» не уволен, все автобусы находятся на территории Переславского АТП,» — написал Вадим Гнусин.

Отметим, что по данным администрации, на городские маршруты вышли 14 автобусов из 20 положенных. Льготные категории граждан пока ездят бесплатно. К следующему понедельнику администрация обещает урегулировать все вопросы, связанные с городскими перевозками.

Как бы то ни было, пока администрация и участники конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам решают, кто из них прав, страдают тысячи жителей Переславля-Залесского.