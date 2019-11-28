Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 28 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 28 ноября: в 1941 году к расноармейцы не дали гитлеровцам прорваться к Москве. В 1943 году началась Тегеранская конференция.

В результате на Тегеранской конференции 1943 года руководители трёх держав — СССР, США и Великобритании — окончательно решили вопрос об открытии второго фронта в Западной Европе и договорились, что англо-американские войска в количестве 35 дивизий высадятся на северо-западе Франции в мае 1944 года.