Рязань, 27 ноября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Жители военного городка посёлка Желтухинский в Скопинском районе Рязанской области грозят перекрыть федеральную трассу. Людей по решению суда выселяют из квартир, принадлежавших ранее Министерству обороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трутовский Константин Александрович. Переселенцы из Курской губернии. 1864

Активисты записали несколько видеообращений к губернатору Рязанской области и к президенту РФ. По словам жителей, заселение в квартиры, расположенные на территории военной части 55 443, происходило на основании протоколов жилищных комиссий и ордеров, регистрации во всех инстанциях. В 2011 году войсковую часть исключили из списков закрытых военных городков, и дома должны были передать в Скопинскую муниципальную собственность. До сих пор этого сделано не было.

«Скопинские власти заявили, что им не нужны жители, а нужен пустой городок и 50 миллионов рублей», — говорят жители.

«Жители получают уведомления о выселении и повестки в суд — по исковым заявлениям от Министерства обороны о выселении без предоставления других жилых помещений и без прописки. 11 семей уже получили решение суда. В Скопинском суде находится ещё 175 исковых заявлений, но это не всё, речь идёт о 294 квартирах, а это около тысячи жителей», — из видеообращения.

Своё видеообращение жители записали в нескольких метрах о федеральной трассы М6, которую «вынуждены перекрыть, если их продолжат выселять».