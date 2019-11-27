Киев, 27 ноября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 27 ноября, эксперты обсуждают заявление министра энергетики Алексея Оржеля о том, что правительство может направить возможную скидку от Газпрома на газ на субсидии для населения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Напомним, что заявление Оржель сделал накануне, подчеркнув, что «потенциально возможно», вскоре у Украины будут прямые поставки газа со скидкой «с востока».

«Мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать на рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия», — сказал чиновник.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что министр Оржель предлагает переиграть всю историю последних лет с отказом Киева от прямых закупок топлива.

«И будем закупать газ у РФ напрямую. То есть удавочку нам на шею сами наденем, и еще и за Донбасс будем платить. Пане министр — вы предлагаете какую-то очень опасную глупость», — заявил эксперт.

Он подчеркивает, что любая зависимость от РФ — будь то электроэнергия, газ или ядерное топливо — риск.

«Мы же отдаем настоящему агрессору в руки нашу энергетическую безопасность. Рубильник Герус (глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус — ред.) уже продал, теперь обсуждаем газовый вентиль», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 25 ноября президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались, в частности, возможные договоренности по газу.

Многие эксперты на Украине расценили эту информацию как знак, что стороны могут договориться по газовым вопросам 9 декабря на полях «нормандского саммита».

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что покупка электроэнергии у России, которая стала возможна после внесенной им в законодательство поправки, позволяет Украине экономить более 2 млрд грн в месяц, при том, что страна импортирует всего лишь от 18 МВт (ночью) до 102 МВт (днем) электроэнергии, что при общем потреблении 14−19 тыс. МВт составляет от 0,13% до 0,54%.