Санкт-Петербург, 27 ноября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Он объявил её название: «Нева».

Stroygaz.ru Трасса М11

Президент отметил, что для выбора названия проводилось голосование. Вариант «Нева» набрал больше голосов, чем «Валдай» или «Две столицы».

Глава государства заявил, что теперь построенная трасса должна быть обустроена. На ней нужны заправки, пункты отдыха и питания, связь.

«Все должно работать по-современному: так, как выглядит сама трасса», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, платная трасса М-11 стала самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в истории современной России. Она проходит по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и имеет протяженность 669 километров.