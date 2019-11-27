Киев, 27 ноября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Россия никак не сможет сохранить текущие объемы транзита газа в Европу без использования украинской ГТС и без договоренностей с Киевом будет нести серьезные экономические потери.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Об этом заявили украинские эксперты по энергетике в материале для издания «РБК-Украина», который опубликован сегодня, 27 ноября.

Украинские эксперты подсчитали, что даже если «Северный поток — 2» начнет работать в запланированные сроки, в середине следующего года, потери России составят как минимум 20 млрд долларов.

«Газпрому придется выполнять свои обязательства по контрактам в ЕС (без украинской трубы). На первых порах за счет газа, который уже находится в европейских хранилищах. Потом — за счет ресурса, купленного на свободном рынке, в том числе сжиженного газа из США и Катара. Однако настанет момент, когда россияне не смогут выполнять свои обязательства и получат судебные иски от контрагентов», — заявил изданию эксперт Михаил Гончар.

Соответственно, по его словам, Газпром будет нести серьезные потери и терять кэш» в течение всего следующего года.

«Так или иначе, почти половина российского газового экспорта в Европу идет через украинскую ГТС. Грубо говоря, они потеряют больше 20 млрд долларов», — заявил политолог.

Директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль заявил, что Россия готовы пойти на жертвы и на потерю денег, отмечая, что у Газпрома есть запас прочности. Вместе с тем он прогнозирует для России «плохие времена», поскольку цена на газ невысокая, к тому же из-за транзитного конфликта Газпром начнет терять объемы рынка в Европе.

Также эксперты считают ошибкой возможное намерение президента Зеленского обсудить экономические контракты, в частности, газовые вопросы, с президентом России Владимиром Путиным на полях «нормандского саммита» 9 декабря. Вместе с тем в материале напоминается, что не президент Украины ставит подпись под газовыми контрактами, так что самостоятельно Зеленский ничего решить не сможет.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 26 ноября, президент России Владимир Путин провёл встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком и руководителем компании Газпром Алексеем Миллеромпо вопросам российско-украинских отношений в области энергетики.

В этот же день президент Зеленский в ходе визита в Эстонию заявил, что сторонам нужно договориться о новом долгосрочном газовом договоре, поскольку это вопрос энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы.