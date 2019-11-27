Тверь, 27 ноября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Открытие трассы М-11 для Тверской области имеет большое значение. Об этом накануне церемонии запуска трассы заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области оценил новую трассу М-11

«Тверская область находится между двух столиц, и наличие современной автомобильной трассы имеет для нас очень большое значение. До этого, когда транспортные потоки перемещались по трассе М-10 еще до реконструкции, собирались большие пробки в Вышнем Волочке. В городе даже был светофор, который называли главным светофором Центральной России, потому что пробки достигали нескольких километров. Сегодня их нет, движение осуществляется в достаточно высоком скоростном режиме», — отметил тверской губернатор.

Торжественное открытие трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» состоялось 27 ноября в Ленинградской области, в церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Значительный участок дороги, около 300 км, проходит по территории Тверской области.

Накануне открытия по скоростной трассе состоялся автопробег — его провели помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, в осмотре участка, проходящего по территории Тверской области, принял участие губернатор Игорь Руденя.

Отметим, сегодня же Владимир Путин проведет совещание о влиянии инвестиционного проекта по строительству скоростной автомобильной дороги на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. На совещании запланировано выступление губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Трасса М-11 проходит по территории шести субъектов Российской Федерации — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Протяжённость дороги составляет 669 километров, строительство обошлось в 550 млрд рублей. Трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург» самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в современной России.