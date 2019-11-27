Калуга, 27 ноября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Сегодня, 27 ноября, в Калуге состоялась приёмка работ по асфальтированию дворовой территории дома №40 по улице Степана Разина, отремонтированной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вместе с жителями и специалистами управления городского хозяйства оценил качество выполненных работ депутат Карп Диденко.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге приняли работы по асфальтированию двора

В ходе ремонта во дворе заменили асфальт, оборудовали парковочные места, установили бордюры, а также смонтировали детскую площадку.

«Тут на пустыре стояла вода, и всё заросло лопухами, смотреть было невозможно. Мы узнали о программе ремонта дворов и обратились к своему депутату за помощью. Я очень благодарна Карпу Карповичу за помощь и за то, что у нас навели красоту. У нас здесь 4 смежных дома, и детям теперь есть где разгуляться», — поделилась старшая по дому Людмила Чеснокова.

Жители особо отмечают, что будут бережно относиться к отремонтированному двору и продолжат его благоустраивать в дальнейшем.

«В этом дворе жители давно ждали ремонта. Здесь сильный уклон, подрядчик грамотно сработал, и теперь проблем с водоотведением нет. По поводу детской площадки также нет замечаний, мы осуществляли регулярный контроль на каждом этапе, все пожелания жителей удовлетворены, работы выполнены качественно и в срок», — прокомментировал Карп Диденко.

Двор принят без замечаний.