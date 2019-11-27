Москва, 27 ноября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. России следует инициировать проверку применения допинга спортсменами из США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил депутат Госдумы, заслуженный тренер России Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

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«Я считаю, что уже выходить из оборонительной позиции и инициировать проверку использования допинга в самих США. Хватит постоянно оправдываться, нужно и самим нападать», — заявил Газзаев.

Так парламентарий отреагировал на заявление главы USADA Трэвиса Тайгарта, призвавшего ввести «полное ограничение» на участие российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Для США Россия — главный конкурент на мировой спортивной арене. Конечно, американцы не оставляют своих попыток не допустить Россию к соревнованиям, не пренебрегают неспортивными методами убрать конкурента. Один из их любимых — бездоказательные обвинения», — указал Газзаев.

Оказывается давление на ВАДА и на МОК с целью повлиять на конечные выводы, которые будут оглашены 9 декабря, добавил он.