Новосибирск, 27 ноября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Позиция бывшего директора Новосибирского государственного цирка Сергея Шабанова вызвала недоумение у руководства Росгосцирка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gonzalodago Клоун

«О какой коррупционной составляющей со стороны руководства Росгосцирка может идти речь, когда компания заплатила в бюджет в разы больше средств: не 600 тысяч рублей, а 2 795 025 рублей? Остается открытым вопрос, с чьей стороны были коррупционные действия, в то время, когда Шабановым был подписан акт на крайне низкую сумму по итогам проката популярной в регионе программы, — прокомментировали в пресс-службе Российской государственной цирковой компании. — Этот факт был своевременно замечен в Москве, была проведена проверка, были проанализированы результаты продаж, после чего прокатчик доначислил в компанию свыше 2 млн рублей недополученных средств. Таким образом, Росгосцирк действовал именно в государственных интересах».

Тот факт, что экс-директор новосибирского цирка, по данным Росгосцирка, «неверно интерпретирует действия руководства, связанные с доходом компании по итогам работы прокатчика», в федеральном учреждении считают, что это «в дополнительный раз подчёркивает сомнительную компетенцию Шабанова» .

В ФКП «Росгосцирк» заявили, что и в дальнейшем будут проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности в своих филиалах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Сергей Шабанов созвал пресс-конференцию, где обнародовал скандальные документы, которые якобы демонстрируют, что цифры дохода Росгосцирка по итогам гастролей «Королевского цирка» в Новосибирске расходятся в «акте выполненных обязательств, проведении взаимных расчётов и платежей. По его словам, в одном документе стоит цифра 600 тысяч рублей, в другом — 2 млн 795 тысяч.