Минск, 28 ноября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Наблюдающие за судьбой идеи о построении Союзного государства России и Белоруссии эксперты и интересующиеся часто склонны впадать в беспокойство по поводу невозможности воплощения этой мечты. О том, почему никогда не стоит говорить «никогда», заявляет в своей статье редактор ИА REGNUMЮрий Баранчик.

Ombudsmanrf.org Россия и Белоруссия

Как бы ни изголялись белорусские и российские противники идеи Союзного государства, стоит признать, что сторонников объединения — значительно больше. Больше их не только среди простых жителей двух стран, больше их, что характерно, и среди элит, понимающих единство искусственно разделенного на два государства народа. И пусть белорусская ментальность имеет свою специфику — белорусские леса предопределили психологические черты «народа-партизана», который в один прекрасный момент может сказать свое весьма увесистое слово любителям похитрить на ровном месте.

Так что уверовавшим в прозападных курс белорусских элит можно посоветовать быть осторожнее в выводах, а представления иных экспертов раз за разом разбиваются о жестокую к ним реальность. Можно сказать, что в самой Белоруссии национально-ориентированные элиты не собираются вбивать клин между своей страной и Россией и рушить теснейшие между ними связи.

Читайте подробности в статье Юрия Баранчика «Белоруссия: где висел один флаг, за ночь будет вывешен другой».