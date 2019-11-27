Рыбинск, Ярославская область, 27 ноября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Глава администрации Рыбинска Денис Добряков опубликовал обращение по поводу возможного строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети мэра Рыбинска. В своем обращении Денис Добряков призывает жителей не митинговать по поводу стройки ЦБК.

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«Как и большинство рыбинцев, обеспокоен ситуацией вокруг ЦБК и не могу стоять в стороне от решения этого вопроса. Полностью разделяю озабоченность, которая высказывается в социальных сетях и СМИ по этому поводу. Поддерживаю позицию губернатора Дмитрия Миронова и депутата Госдумы Валентины Терешковой в отношении отмены строительства ЦБК. В то же время считаю нецелесообразным выходить на митинги, поскольку сейчас этот вопрос решается в рамках официальных полномочий администрации и правительства области», — заявил мэр Рыбинска Денис Добряков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рыбинске уже прошли согласованные массовые акции противников строительства целлюлозно-бумажного комбината. По данным организаторов, в ходе акции была собрана 991 подпись против стройки ЦБК. Следующий митинг должен состояться в Рыбинске 1 декабря.