Сосенский, Калужская область, 27 ноября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. За преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств осуждены в Калужской области 18-летнего житель города Сосенский и его отчим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Судебным следствием было установлено, что подельники в 2018 года через интернет вступили в организованную преступную группу и, согласно отведенной им роли, занимались распространением синтетических наркотиков путем их «закладок» на территории Козельского и Дзержинского районов Калужской области.

Подсудимые вину не признали, а обнаруженные у них расфасованные наркотики объясняли наркозависимостью одного из них.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы сыну и 12 лет лишения свободы — отчиму, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов соответственно.