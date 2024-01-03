Махачкала, 27 ноября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Дагестане второй день ищут троих пропавших школьников. В поисках вместе с сотрудниками полиции участвуют и местные жители, сообщения о пропаже детей распространяются через социальные сети.

Корзухин Алексей Иванович. Ловцы птиц

Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, пропали ученики шестого класса Марат Р., Ислам И. и Али Г. Первые двое — 2008 года рождения, третий — 2007 года.

Все трое проживают в поселке Новый Хушет (пригород Махачкалы) и учатся в одном классе. Мальчики ушли из дома накануне, 26 ноября, и не вернулись после учебы. Поиски детей продолжаются.