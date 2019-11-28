Москва, 28 ноября, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Шестая годовщина начала евромайдана на Украине требует осмысления того, к чему пришла Украина за годы борьбы за как бы европейские идеалы и какое влияние на Россию оказало происходящее там. Об этом рассуждает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Для простых украинцев евромайдан закончился очевидным провалом и массовым крушением надежд, а вот для политической верхушки результат скорее положительный: они как раз получили, что хотели. Во многом украинский майдан обернулся неожиданной стороной и для России, причем речь идет не только о возвращении Севастополя и Крыма, хотя величие этого момента невозможно переоценить. Но Украина, со всеми ее провалами, превратилась для российских массмедиа в такую же отвлекалку и развлекуху, какой были в темные 90-е латиноамериканские сериалы. Используется тема украинских бедствий на все 150% и уже навязла в зубах.

При этом подход российских СМИ к украинской проблеме таков, что позволяет во многом умалчивать и о бедствиях Донбасса, поверившего России, и трагедиях Одессы и Мариуполя. Именно этот момент заставляет задуматься: в майдане и последовавших за ним бедах, конечно, виноваты и США, и экстремистские группы украинских нацистов, но нельзя забывать и про вину современной России, сделавшей возможным то, что произошло, своим неучастием.

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