Ярославль, 27 ноября, 2019, 12:27 — ИА Регнум. В Ярославле выросло количество обращений жителей по неработающему уличному освещению, в некоторых дворах свет не горит по семь месяцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутатов муниципалитета Ярославля. Вопрос уличного освещения обсуждался в ходе пленарного заседания муниципалитета. К главе Ярославля обратились депутаты от Заволжского района города.

Тьма в центральной части Ярославля

«Еще раз вынужден напомнить, что семимесячные обращения депутатские по письмам жителей, к сожалению, не исполняются. В рамках замены лампочек и освещения очень много-много проблем, давайте их как-то решать», — заявил депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов.

Еще один депутат Алексей Малютин подчеркнул, что проблема с освещением дворов сказывается на безопасности передвижения ярославцев.

«Я три запроса написал. Мне правда ответили вовремя, но свет как не горел, так и не горит. Я вам повторно сейчас написал. Реакции ни департамента городского хозяйства, ни МРСК не поступает. Пока мы разбираемся на комиссиях, люди сидят без света. Небезопасно это в вечернее время суток», — сказал Алексей Малютин.

Vk.com сообщество «Жесть Ярославль» Неработающее освещение

В ответ мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что сейчас городские власти занимаются инвентаризацией сетей, чтобы определить границы ответственности — города и энергосетевой организации — МРСК Центра.

«У нас работает единая диспетчерская служба, все обращения официально фиксируются. У нас такого нет, что семь месяцев лампочка не горит. Если такое есть на округе, Илья Владимирович (Горохов — ИА REGNUM), наберите, подойдите и скажите, кто не реагирует. На сетях МРСК действительно модернизация не проходила уже около 10 лет. Сейчас ведется подробная работа по инвентаризации зоны ответственности, инвентаризации сетей, которые находятся в собственности города и в собственности МРСК. Работа ведется на протяжении 8 месяцев. Дальше принимается решение по модернизации: либо это будет энергосервисный контракт, либо это будет концессионное соглашение, но то, что сети находятся в удручающем состоянии, это появилось не вчера», — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Как говорят в мэрии, власти проводят ежедневные рейды по проверке уличного освещения в Ярославле.

City-yaroslavl.ru Замена ламп в Ярославле

«Регулярно проводится замена лампочек. И при участии ДГХ. И проблема зачастую бывает в износе сетей. Мы приезжаем, сегодня отрабатываем, свет включаем, на следующий день он опять не включается. Поменять лампочки не проблема», — прокомментировал ситуацию и.о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM прокуратура Ярославля вынесла в адрес департамента городского хозяйства мэрии города предостережение о проблемах с уличным освещением. Город вовремя не заключил муниципальный контракт на обеспечение наружного освещения в четвертом квартале 2019 года. В ноябре конкурс был проведен, к исполнению контракта приступило ООО «Глобал Групп Авто», зарегистрированное в поселке Борисоглебский Ярославской области.

«Динамика замены ламп компанией, которая работает, гораздо выше, чем в предыдущий период. Это официально зафиксировано. Все наши службы ЕДДС, ДГХ работают в круглосуточном режиме. Сообщайте, если на ваши обращения, нет какой-либо реакции», — сказал сегодня Владимир Волков.

В декабре депутаты муниципалитета собираются отдельно рассмотреть вопрос по уличному освещению в частном секторе Ярославля.