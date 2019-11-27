Калуга, 27 ноября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В Калужской области региональный проект «Старшее поколение» должен увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации областного министерстве труда и социальной защиты.

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В области разработан план мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В рамках проекта закуплено 936 доз вакцины пневмококковой поливалентной полисахаридной. В настоящее время проведена вакцинация 99% граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в 14 стационарных организациях социального обслуживания. Для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации области закупили 13 автомобилей и автобус, адаптированные под перевозку инвалидов. При организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов создано 17 мобильных бригад, которые в октябре — ноябре 2019 года 1718 пожилых людей привезли в медицинские организации.

Федеральным проектом «Старшее поколение» начиная с 2022 года предусмотрено создание во всех субъектах страны системы долговременного ухода, направленной на обеспечение каждого человека, имеющего стойкие ограничения жизнедеятельности, комплексной системой поддержки качества жизни с наивысшим возможным уровнем независимости, самореализации.