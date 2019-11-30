Москва, 30 ноября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Массированное внушение, что гомосексуализм — это норма, против которой никто не возражает, неизбежно приведет к распространению в обществе этого явления, более того, со временем оно начнет теснить гетеросексуальность. Об этом заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM известный американский социолог и психолог, создатель Института исследований семьи Пол Кэмерон.

Jarosław Kruk Пол Камерон

Пол Кэмерон «41 год назад я сделал предсказание: если детям начнут внушать, что сексуальная ориентация — всего лишь вопрос личного выбора, и никто против этого выбора не будет возражать, — тогда гомосексуальное движение будет разрастаться и в конечном итоге начнёт теснить гетеросексуальность в нашей культуре. Такой прогноз я сделал не на пустом месте. Это вывод из моего собственного анализа отношения к детям и восприимчивости детей к половому воспитанию в разных культурах. Думаю, это связано с тем, что дети видят лишь одну модель сексуального поведения, и только её способны усвоить».

Социолог подчеркивает, что гомосексуальная повестка в массовой культуре расширяется, и приводит в пример недавнее объявление Голливуда о том, что 10% всех персонажей, даже в мультфильмах, должны быть представителями ЛГБТ. Персонажи фильмов и мультфильмов, продвигающие соответствующий образ жизни, не на всех детей оказывают влияние, большинство просто их не замечают — но и это не навсегда, со временем определенные модели начинают усваиваться. Как с преподаванием в школе, где некую формулу, которую учитель постоянно повторяет, усваивают не все, но у кого-то она всё же откладывается.

Кстати о школах: по словам Кэмерона, в США сейчас со школьной скамьи или с детсада начинают учить, что быть геем — совершенно нормально. В итоге, если в 1996 году 95% считали себя гетеросексуалами, то в 2017 — уже 85%. Непосредственно к ЛГБТ имели отношение в 2006 году 5% детей, в 2017 — 10%.

Полный текст беседы с Полом Кэмероном читайте в статье Ильи Иванова «Почему ЛГБТ-движение становится сильнее? Интервью».