Берлин, 27 ноября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. В интернете появились фото Porsche 911 Targa, тестируемого в Арктике. Об этом 27 ноября сообщает Seedme.ru.

Motor1 Porsche 911 Targa

Ранее Targa с мягкой крышей уже попадался фотошпионам во время тестов. Тем не менее это первые испытания машины в зимних условиях.

Вполне возможно, что кроме модели с турбированным двигателем, который уже есть в линейке Carrera, в гамму моторов войдёт высокоэффективная турбо-модификация. Таким образом, Targa вполне могут оснастить агрегатами производительностью от 379 л. с. до 600 л. с., а возможно и выше. При этом утверждать что-либо конкретное рано. Стоит отметить, что Turbo Porsche будет очень быстрым автомобилем.

Кроме того, новинка, вероятно, будет иметь как привод 4×4, так и задний привод.

Напомним, за три квартала 2019 года реализация машин немецкого бренда Porsche в РФ выросла на 6,4% по сравнению с таким же периодом 2018 года. В общей сложности за первые девять месяцев текущего года на авторынке России было реализовано 3900 автомобилей немецкой компании.

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